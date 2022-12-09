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«Были найдены какие-то точки соприкосновения»: Виктор Бут прокомментировал слабости США

Вероника Волосунова
15:08 09.12.2022
Россиянин считает, что произошедшая сделка по обмену заключенными - это признак того, что стороны все-таки смогли найти «какие-то точки соприкосновения».
«Были найдены какие-то точки соприкосновения»: Виктор Бут прокомментировал слабости США
© Фото: РИА Новости
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Накануне экс-советник американского президента по нацбезопасности США Джон Болтон  заявил, что считает произошедший обмен заключенными между странами признаком проявления слабости США, но Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме почти 15 лет, считает, что раз обмен состоялся, то стороны смогли найти точки соприкосновения. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Я бы не стал делать такие заключения, потому что у американцев всегда вся политика идет на таком детском уровне дворовых пацанов - "вот ты слабый, ты не вышел". На самом деле я наверняка уверен, что ни наше руководство, ни те, кто у нас принимают решения, такими категориями не мыслят - слабый ты или не слабый. Настоящая сила никогда не нуждается в каком-то проявлении на таком дешевом уровне. Я думаю так, что раз сделка состоялась, значит, были найдены какие-то точки соприкосновения, которые могли удовлетворить две стороны. Иначе бы этой сделки не было», - прокомментировал Виктор Бут тезис о том, что состоявшийся обмен является признаком слабости стран.

Восьмого декабря стало известно, что состоялся обмен заключенными между США и Россией - россиянина Виктора Бута, обвиняемого в подготовке террористических действий, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Россиянин провел в американской тюрьме почти 15 из 25 лет, назначенных судом.

Ранее МИД России сообщил в своем Telegram-канале, что в течение долгого времени Вашингтон категорически отказывался от включения Виктора Бута в список возможных кандидатов для обмена, но переговоры продолжались и сделка состоялась.

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