«Были найдены какие-то точки соприкосновения»: Виктор Бут прокомментировал слабости США

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Накануне экс-советник американского президента по нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что считает произошедший обмен заключенными между странами признаком проявления слабости США, но Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме почти 15 лет, считает, что раз обмен состоялся, то стороны смогли найти точки соприкосновения. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Я бы не стал делать такие заключения, потому что у американцев всегда вся политика идет на таком детском уровне дворовых пацанов - "вот ты слабый, ты не вышел". На самом деле я наверняка уверен, что ни наше руководство, ни те, кто у нас принимают решения, такими категориями не мыслят - слабый ты или не слабый. Настоящая сила никогда не нуждается в каком-то проявлении на таком дешевом уровне. Я думаю так, что раз сделка состоялась, значит, были найдены какие-то точки соприкосновения, которые могли удовлетворить две стороны. Иначе бы этой сделки не было», - прокомментировал Виктор Бут тезис о том, что состоявшийся обмен является признаком слабости стран.

Восьмого декабря стало известно, что состоялся обмен заключенными между США и Россией - россиянина Виктора Бута, обвиняемого в подготовке террористических действий, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Россиянин провел в американской тюрьме почти 15 из 25 лет, назначенных судом.

Ранее МИД России сообщил в своем Telegram-канале, что в течение долгого времени Вашингтон категорически отказывался от включения Виктора Бута в список возможных кандидатов для обмена, но переговоры продолжались и сделка состоялась.