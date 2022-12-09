В стране и мире Песков: контакты спецслужб РФ и США касаются только обмена заключенными и не затрагивают отношения стран Дарья Лебедева Дмитрий Песков заявил, что обмен заключенными не повлияет на отношения между Россией и США. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли обмен заключенными стать началом возможной нормализации отношений между Россией и США.

«Нет. Этим, естественно, занимались спецслужбы соответствующие двух стран, и контакты касались исключительно темы обмена, и они продолжаются исключительно по теме обмена. Это никоим образом не проецируется на общую картину двусторонних отношений - на печальную картину двусторонних отношений», - ответил Песков на вопрос журналиста в эфире телеканала «Россия 24». Напомним, что 8 декабря состоялся обмен спортсменки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Жена и мать освобожденного россиянина ждали его 14 лет. Экспертное мнение и аналитика