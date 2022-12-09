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Песков: контакты спецслужб РФ и США касаются только обмена заключенными и не затрагивают отношения стран

Дарья Лебедева
15:23 09.12.2022
Дмитрий Песков заявил, что обмен заключенными не повлияет на отношения между Россией и США.
Песков: контакты спецслужб РФ и США касаются только обмена заключенными и не затрагивают отношения стран
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли обмен заключенными стать началом возможной нормализации отношений между Россией и США.


«Нет. Этим, естественно, занимались спецслужбы соответствующие двух стран, и контакты касались исключительно темы обмена, и они продолжаются исключительно по теме обмена. Это никоим образом не проецируется на общую картину двусторонних отношений - на печальную картину двусторонних отношений», - ответил Песков на вопрос журналиста в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что 8 декабря состоялся обмен спортсменки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Жена и мать освобожденного россиянина ждали его 14 лет.

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