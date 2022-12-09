Замглавы МИД РФ: стабильность российской экономики выводит Белый дом из себя

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Стабильное положение экономики России и эффективность мер, принимаемых для преодоления блокады и иных антироссийских санкций, не устраивают администрацию американского президента. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков высказался об отношении Белого дома к экономической ситуации в нашей стране во время дискуссии «Россия - США: каковы пределы конфронтации?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость, эффективность мер по стабилизации курса рубля, и все это на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодическом возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, попросту выводит Белый дом из себя», - процитировало ТАСС дипломата.

Рябков подчеркнул, что Белый дом манипулирует санкциями, чтобы побудить «выполнение Россией нереалистичных требований Вашингтона в украинском контексте».