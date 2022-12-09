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В технополисе «ЭРА» состоялось открытие Всероссийского хакатона

14:39 09.12.2022
Мероприятие посвящено достижению паритета в области цифровых технологий и обеспечению технологической независимости РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялось открытие Всероссийского хакатона. Он проводится под эгидой департамента информационных систем Минобороны России совместно с МГУ.

Открыл мероприятие замначальника департамента информационных систем Минобороны России полковник Николай Лишин. Он выразил уверенность в том, что участники соревнований с достоинством справятся с заданиями, предложат креативные, нестандартные подходы к решению, а лучшие проекты органично впишутся в разработки технополиса. Лишин пожелал участникам успехов и победы сильнейшей команде.

Традиционно в соревнованиях участвуют команды курсантов военных университетов и академий, команды Военного инновационного технополиса «ЭРА» и студентов вузов. В этом году в IT-соревновании примут участие более 50 команд со всей страны.

Участникам соревнований предложено решить три задания, так называемых кейса. Каждый кейс направлен на получение новых алгоритмов решения практических задач, которые в случае успеха войдут в состав перспективных комплексов нашей промышленности. В течении нескольких дней лучшим молодым специалистам в области информационных технологий предстоит решение непростых заданий от партнеров соревнований.

Соревнования пройдут в два этапа, на первом уже участники получили развернутые условия задач от индустриальных партнеров проекта. На выполнение заданий им выделено трое суток. Затем пройдет заочный отбор наиболее успешных работ, по результатам которого будет выделено несколько команд для защиты своих проектов перед жюри на втором этапе 17 и 18 декабря. Победители будут объявлены после 19 декабря.

Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. Некоторые хакатоны предназначены для образовательных или социальных целей, но чаще задачей хакатона является создание полноценного программного обеспечения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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