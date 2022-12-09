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Шойгу заявил, что Россия продолжит поставки вооружения и военной техники в Таджикистан

14:28 09.12.2022
Шойгу подчеркнул, что военное сотрудничество России и Таджикистана - важный фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Он подчеркнул, что 201-я российская военная база занимает важное место в обеспечении региональной безопасности. 
Шойгу заявил, что Россия продолжит поставки вооружения и военной техники в Таджикистан
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ продолжит поставки вооружения и военной техники в Таджикистан. Он сказал это на полях заседания глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ. 

«Намерены последовательно реализовывать совместные планы по обеспечению региональной безопасности. В этих целях продолжим оказывать военно-техническую помощь и содействовать повышению боевого потенциала таджикистанских вооруженных сил. Это касается поставок российских вооружений, подготовки войск и обучения военнослужащих», - заметил Шойгу.

Шойгу добавил, что военное сотрудничество России и Таджикистана - важный фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Он подчеркнул, что 201-я российская военная база занимает важное место в обеспечении региональной безопасности. 

Также Сергей Шойгу заявил о договоренности стран ШОС и СНГ укреплять военные связи.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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