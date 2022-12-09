В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сотрудники сгоревшего OBI в Химках заверили, что все клиенты получат свои заказы

Вероника Волосунова
14:14 09.12.2022
Сегодня утром стало известно о масштабном возгорании гипермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки». Возможно, пожар был вызван диверсией. Есть погибшие.
Сотрудники сгоревшего OBI в Химках заверили, что все клиенты получат свои заказы
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

В пресс-службе OBI пообещали сделать все возможное, чтобы доставить товары покупателям, которые ранее сделали заказы в сгоревшем 9 декабря утром гипермаркете в Химках.

«Мы сделаем все, чтобы наши клиенты получили свой товар. В настоящий момент сотрудники OBI связываются со всеми, кто оформил доставку из данного магазина», — рассказали РИА Недвижимость представители компании.

Первые сообщения о пожаре в ТЦ «Мега Химки» поступили в 6 утра, к моменту прибытия спасателей площадь возгорания уже составляла 18 тысяч квадратных метров. Известно о погибшем сотруднике ТЦ. Причиной пожара, предварительно, называют нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. В то же время, сотрудница торгового комплекса «Мега Химки» допустила, что взрывы в магазине OBI могла спровоцировать диверсия, потому что в ТЦ постоянно проводились проверки и эффективно работала служба пожарной безопасности.

Ранее компания приняла решение уйти из России, ФАС согласовала продажу российского бизнеса OBI группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:24 Армия
Видео
Шойгу заявил о договоренности стран ШОС и СНГ укреплять военные связи
12:26 В стране и мире
Видео
Путин отметил очевидную тенденцию к снижению инфляции в России
11:56 Армия
Видео
Шойгу заявил о росте роли вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности
10:15 В стране и мире
Сотрудник ТЦ погиб в результате пожара в «Мега Химки»
09:29 В стране и мире
Видео
Пучина пламени: момент взрыва в химкинском OBI сняли с воздуха
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.