Сотрудники сгоревшего OBI в Химках заверили, что все клиенты получат свои заказы

Сегодня утром стало известно о масштабном возгорании гипермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки». Возможно, пожар был вызван диверсией. Есть погибшие.

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В пресс-службе OBI пообещали сделать все возможное, чтобы доставить товары покупателям, которые ранее сделали заказы в сгоревшем 9 декабря утром гипермаркете в Химках.

«Мы сделаем все, чтобы наши клиенты получили свой товар. В настоящий момент сотрудники OBI связываются со всеми, кто оформил доставку из данного магазина», — рассказали РИА Недвижимость представители компании.

Первые сообщения о пожаре в ТЦ «Мега Химки» поступили в 6 утра, к моменту прибытия спасателей площадь возгорания уже составляла 18 тысяч квадратных метров. Известно о погибшем сотруднике ТЦ. Причиной пожара, предварительно, называют нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. В то же время, сотрудница торгового комплекса «Мега Химки» допустила, что взрывы в магазине OBI могла спровоцировать диверсия, потому что в ТЦ постоянно проводились проверки и эффективно работала служба пожарной безопасности.

Ранее компания приняла решение уйти из России, ФАС согласовала продажу российского бизнеса OBI группе инвестиционно-строительных компаний MAX.