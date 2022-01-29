Экипаж крейсера «Петр Великий» отразил «нападение» с воздуха на главную базу Северного флота

Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» провел учения по противовоздушной обороне главной базы Северного флота - Североморска. Маневрами с арктической экспедиционной группировкой руководит командующий Северным флотом Герой России адмирал Александра Моисеева.

В ходе мероприятия были отработаны вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, проверен уровень профессиональной подготовки боевых расчетов ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей крейсера, а также дежурно-вахтенной службы.

Учения состоялись непосредственно в основном пункте базирования по сценарию отражения атаки средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота, а также по внезапным вводным, поступавшим от регионального центра управления обороной штаба Северного флота. Задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей военные моряки решали с помощью программ моделирования обстановки на приборах управления радиотехническим и зенитно-ракетным вооружением.

ТАРК «Петр Великий» оснащен зенитно-ракетным комплексом «Форт» - морским аналогом сухопутной зенитно-ракетной системы С-300 и способен обеспечить противовоздушную оборону соединения кораблей в море, а также в пунктах базирования с радиусом поражения воздушных целей до 100 километров.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов