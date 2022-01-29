В ЗВО завершилась плановая проверка боевой готовности

В Западном военном округе (ЗВО) завершилась плановая проверка боевой готовности соединений и воинских частей под руководством командующего войсками генерал-полковника Александра Журавлева.

«Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности выполнены в полном объеме. Продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО», - сообщил генерал-полковник Александр Журавлев.

В пункты постоянной дислокации (ППД) после совершения марша своим ходом прибывают подразделения из состава бригад связи, а также передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования.

Командирами всех степеней организовано обслуживание вооружения и военной техники. В подразделениях пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений.

Плановая проверка боевой готовности в войсках ЗВО проводится в начале зимнего и летнего учебных периодов с целью проверки готовности подразделений к выполнению задач по предназначению.

Материал подготовил: Роман Захаров