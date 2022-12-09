Строительство ледоколов и развитие региона: что обсуждают на форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Приоритетные подходы в развитии северных территорий в эти дни обсуждают в Петербурге на форуме «Арктика: настоящее и будущее». Еще на форуме работает выставка достижений инженерной мысли.

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Оранжевый беспилотник взлетает над островом Врангеля, его задача - провести «беломедвежью перепись». По инициативе Минприроды России ученые впервые решили точно подсчитать всех белых медведей на острове, который считается «роддомом» хозяев Арктики. За месяц экспедиции насчитали 358 медведей - здоровых и вполне упитанных, твердых «хорошистов» по пятибалльной шкале.

Двенадцатый международный форум «Арктика: настоящее и будущее» - уникальная площадка, на которой ежегодно подводят итоги исследования и развития важнейшего для России региона. Также представляют самые передовые разработки, которые позволят людям комфортно работать в суровом Заполярье.

Самые заметные экспонаты выставки - эти огромные отечественные вездеходы. Это к примеру, снегоболотоход «Бурлак», у него шесть ведущих колес, а за ним огромный оранжевый монстр, вездеход-амфибия «Русак». У него уже восемь ведущих колес, а самое важное, что эти машины производятся серийно и уже работают в Арктике.

Именно в Арктике сосредоточено до 70% всех мировых запасов углеводородов, поэтому ее дальнейшее освоение - первостепенная задача для нашей страны. В этом году по поручению президента России принят долгосрочный план развития Северного морского пути - кратчайшего маршрута транспортировки грузов вокруг Евразии.

В Арктике уже успешно трудятся новейшие российские атомные ледоколы, в ближайшие годы будет построена и введена в строй группировка из десяти универсальных гигантов, которым любой лед «по плечу». И тогда Северный морской путь будет работать круглогодично.

На форуме в Петербурге представлены и инновационные робототехнические комплексы, в том числе, подводные аппараты для разведки и добычи полезных ископаемых. Наши ученые готовы создать в Северном ледовитом океане даже плавучие мини-города, подтверждая делом, что именно Россия - хозяин Арктики.