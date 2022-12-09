Песков считает неверными выводы, что обмен Бута и Грайнер стал шагом к улучшению отношений РФ и США

Официальный представитель Кремля констатировал, что отношения РФ и США «продолжают оставаться в печальном состоянии».

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Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер нельзя считать шагом в сторону выхода из кризиса в отношениях между Россией и США. К такому выводу пришел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Переговоры касались исключительно темы обмена. Неверно делать какие-то гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону из выхода из того кризиса, который мы имеем в двухсторонних отношениях. Двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии», - сказал официальный представитель Кремля в беседе с «Известиями».

Напомним, предпринимателя Виктора Бута суд в Нью-Йорке признал виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В багаже баскетболистки были обнаружены наркотические вещества.