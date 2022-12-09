«Прорубили лес машинами»: Герой России рассказал о победе над превосходящим врагом

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ от 28 июля Ивану Додосову присвоено звание Героя России.

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Командир танкового батальона майор Иван Додосов рассказал о своих подвигах и подвигах личного состава в ходе специальной военной операции на одном из направлений. За успешные проявленные личные и профессиональные качества он был удостоен звания Героя России.

«При прорыве одного из населенных пунктов необходимо было прорвать эшелонированную оборону, забетонированную, где находилась многоуровневая система оборонительного эшелонирования», - сказал он.

По словам Додосова, силы противника на данном участке практически вдвое превосходили. В лоб атаковать не получилось, поэтому бойцам пришлось пройти через лес, чтобы выйти в тыл неприятеля.

«Прошли через лес, то есть прорубили лес машинами, и вышли в тыл врага. После этого получилось закрепиться на данном рубеже, тем самым сорвали оборону. Тут же не знали, что находится во втором эшелоне танковая рота, которая вышла, естественно, в контратаку против наших трех машин», - добавил Герой России.

Несмотря на многочисленные попадания по нашей технике, личный состав показал себя с лучшей стороны, добавил майор.

«Эту дуэль танковый взвод против танковой роты выдержал с честью и достоинством, победил, уничтожил. Практически семь машин были уничтожены, две завоеваны и одна сгорела просто на месте», - поделился он.

Додосов принимает участие в спецоперации с 24 февраля. Майор получил орден Мужества за освобождение одного из наиболее важных населенных пунктов, куда первыми вошли именно танкисты его подразделения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов