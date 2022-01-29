Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»

К очередной годовщине финского «перевала Дятлова», так мировые СМИ называют аномальный случай на окраине деревни Имъярви, российские журналисты напомнили о шокирующей истории 52-летней давности. Это случилось в январе 1970 года в финском лесу. После необъяснимого ЧП лесник Аарно Хейнонене и фермер Эско Вильо прославились на весь мир. Днем друзья отправились на лыжную прогулку, но встретили в лесу «нечто».

«Они услышали нарастающее жужжание сверху, увидели в небе мощный свет, который двигался с севера в виде яркого облака. Облако описало в небе большой круг и пошло прямо на лыжников, снижаясь. Жужжание становилось все громче», - пишет сайт «Комсомольской правды».

Как позже рассказывали сами лыжники, они находились в шоке от увиденного и не могли пошевелиться. Из облака, судя по их рассказам, появилось НЛО. Из тарелки на землю хлынул яркий луч света.

«Вдруг лесник почуял, как некто сзади схватил его за талию и притягивает к себе, а в середине луча на снегу проявилась человекообразная фигура, которая держала черную коробку в своих руках. В коробке была дыра, через нее выходил пульсирующий желтоватый свет», - говорится в сообщении.

Незнакомца один из очевидцев описывал, как некое существо с восковым лицом, очень худыми конечностями и не выше 90 сантиметров ростом.

«Я не запомнил его глаз, но нос у него был, как крючок. Уши маленькие, плотно прижатые к черепу. Он был одет в светло-зеленый комбинезон, а на ногах - темно-зеленые ботинки до колен. На руках - белые перчатки до локтей. Его пальцы выглядели как крючки, держа коробку», - рассказывал тогда Аарно Хейнонене.

«Пришелец» осветил друзей лучом их коробки и снова исчез в необычной тарелке. Еще некоторое время после исчезновения мерцающего облака лыжники оставались на месте с поднятыми к небу головами. Встреча в лесу не прошла бесследно. Один из ее участников оказался парализован. К этому добавились одышка, сильнейшие боли в голове и суставах. Второй свидетель НЛО опух и покраснел. К тому же он постоянно терял равновесие. Обеим понадобилась помощь врачей.

Происшествие заинтересовались ученые. Один их них, физик Олоф Фредриксон позже заявил.

«...Эти двое мужчин испытали очень сильное потрясение. Картина, которую они представили, несомненно, не является мошенничеством... Во время первого визита к доктору 7 января они говорили отрывисто, с явной нервозностью, почти бессмысленно. Реальное существование события, вызвавшего шок, не подлежит сомнению... У пострадавших параллельная картина симптомов», - содержатся в архивных документах записи Фредриксона.

К слову, на месте ЧП несколько дней работала специальная группа. Ее представители взяли анализы почвы и воды, но ничего подозрительного не нашли. Современные исследователи полагают, что двое мужчин могли столкнуться с каким-либо редким природным явлением.