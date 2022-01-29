Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»

Ян Брацкий
11:30 29.01.2022
Пятьдесят два года назад, двое мужчин встретили в лесу необъяснимый феномен, который они описали, как НЛО и пришельца.
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
© Фото: Sergei Tokmakov Terms.Law, Pixabay
Читайте нас на:

К очередной годовщине финского «перевала Дятлова», так мировые СМИ называют аномальный случай на окраине деревни Имъярви, российские журналисты напомнили о шокирующей истории 52-летней давности. Это случилось в январе 1970 года в финском лесу. После необъяснимого ЧП лесник Аарно Хейнонене и фермер Эско Вильо прославились на весь мир. Днем друзья отправились на лыжную прогулку, но встретили в лесу «нечто».

«Они услышали нарастающее жужжание сверху, увидели в небе мощный свет, который двигался с севера в виде яркого облака. Облако описало в небе большой круг и пошло прямо на лыжников, снижаясь. Жужжание становилось все громче», - пишет сайт «Комсомольской правды».

Как позже рассказывали сами лыжники, они находились в шоке от увиденного и не могли пошевелиться. Из облака, судя по их рассказам, появилось НЛО. Из тарелки на землю хлынул яркий луч света.

«Вдруг лесник почуял, как некто сзади схватил его за талию и притягивает к себе, а в середине луча на снегу проявилась человекообразная фигура, которая держала черную коробку в своих руках. В коробке была дыра, через нее выходил пульсирующий желтоватый свет», - говорится в сообщении.

Незнакомца один из очевидцев описывал, как некое существо с восковым лицом, очень худыми конечностями и не выше 90 сантиметров ростом.

«Я не запомнил его глаз, но нос у него был, как крючок. Уши маленькие, плотно прижатые к черепу. Он был одет в светло-зеленый комбинезон, а на ногах - темно-зеленые ботинки до колен. На руках - белые перчатки до локтей. Его пальцы выглядели как крючки, держа коробку», - рассказывал тогда Аарно Хейнонене.

«Пришелец» осветил друзей лучом их коробки и снова исчез в необычной тарелке. Еще некоторое время после исчезновения мерцающего облака лыжники оставались на месте с поднятыми к небу головами. Встреча в лесу не прошла бесследно. Один из ее участников оказался парализован. К этому добавились одышка, сильнейшие боли в голове и суставах. Второй свидетель НЛО опух и покраснел. К тому же он постоянно терял равновесие. Обеим понадобилась помощь врачей.

Происшествие заинтересовались ученые. Один их них, физик Олоф Фредриксон позже заявил.

«...Эти двое мужчин испытали очень сильное потрясение. Картина, которую они представили, несомненно, не является мошенничеством... Во время первого визита к доктору 7 января они говорили отрывисто, с явной нервозностью, почти бессмысленно. Реальное существование события, вызвавшего шок, не подлежит сомнению... У пострадавших параллельная картина симптомов», - содержатся в архивных документах записи Фредриксона.

К слову, на месте ЧП несколько дней работала специальная группа. Ее представители взяли анализы почвы и воды, но ничего подозрительного не нашли. Современные исследователи полагают, что двое мужчин могли столкнуться с каким-либо редким природным явлением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 В стране и мире
Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу в феврале
10:32 В стране и мире
В Верховной раде заявили, что слухи о «вторжении» России подрывают экономику Украины
08:58 Спорт
Видео
Легендарный номер 56: в Далласе устроили торжества в честь хоккеиста Зубова
10:01 Спорт
Медведева оштрафовали на $12 тысяч за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open
06:40 В стране и мире
Видео
Ошибка или халатность: что известно о гибели пациентов после гастроскопии в клинике Петербурга
Популярное
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.