МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области

Двадцать девятого января 2022 года в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета, в результате технической неисправности самолет МиГ-31, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.

На месте работает комиссия ВКС России. После проведения технического обследования и обслуживания самолета машина будет возвращена в строй в кратчайшие сроки.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов