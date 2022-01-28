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Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне

Олег Лавров
08:40 28.01.2022
Серийный выпуск знаменитого грузовика начался 29 января 1932 года на Горьковском автозаводе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Знаменательную дату в истории Великой Отечественной войны отмечают в эти дни. Легендарной «полуторке» - 90 лет. Первая серийная модель Газ-АА сошла с конвейера Горьковского автозавода 29 января 1932 года. Эти машины стали по-настоящему народными и вместе с людьми прошли через всю войну. Именно они доставляли продукты по «дороге жизни» в блокадный Ленинград и именно на них очень часто подвозили боеприпасы на фронт. В день памяти и скорби изображение этого автомобиля выкладывают из тысяч свечей. В день победы он же во главе механизированной колонны.

История грузовика-спасителя начавшаяся еще в американском Детройте получила продолжение по другую сторону Атлантики - на слиянии рек Волги и Оки, где будут выпускать по 100 тысяч таких автомобилей в год. Соответствующее решение советское правительство принимает в марте 1929 года. В мае того же года подписывается соглашение с крупнейшим автопромышленником Генри Фордом. Спустя три года с конвейера завода имени Молотова сойдут легковые машины ГАЗ-А, и грузовики ГАЗ-АА - те самые легендарные «полуторки».

«Тогда это было вообще грандиозным событием. Страна получила грузовой автомобиль, причем массовый, конвейерной сборки и много», - рассказала директор музея истории ГАЗ Наталья Колесникова.

До наших дней дошли единицы. Все находятся в частных коллекциях. В Нижнем Новгороде - на родине «полуторки» нет ни одного экземпляра на ходу. Тот что проезжает на Параде победы - собственность «Мосфильма». Этот реквизит картины - «Место встречи изменить нельзя». Ближайшая «полуторка» у реставраторов из Владимира. Запчасти для ее воссоздания искали долгие годы. Порой ту или иную деталь приходилось выкупать у поисковиков.

«Чем старше машина, тем меньше на нее запчастей. Чем меньше запчастей - тем дороже каждая мелочь. Плюс любую даже самую мелкую деталь надо найти, оплатить, отправить, привезти, а это дополнительные значительные транспортные расходы. Поиск некоторых запчастей и комплектующих может занимать от недели до плюс бесконечности. Восстановление "копаных" деталей процесс очень трудоемкий», - признался автомобильный реставратор Алексей.

Особенно много «полуторок» находят в Ленинградской области. По тонкому льду, где каждый километр трассы мог оказаться последним сотни водителей за рулем этих грузовиков обеспечивали связь осажденного города с внешним миром. Только за один 41-й год по «дороге жизни» на этих "полуторках" было наезжено 40 миллионов километров непрерывных рейсов.

В общей сложности по ледовой трассе было эвакуировано 738 тысяч человек, перевезено более 575 тысяч тонн грузов. Для обороны города было переброшено в Ленинград 300 тысяч советских солдат. И сейчас почти век спустя - завод выпускает грузовики для гражданских и военных нужд. Не исключено, что в обозримом будущем нижегородский грузовик, больше известный как «Газель» сможет перевозить грузы без участия водителей.

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