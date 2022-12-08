В Минздраве опровергли, что Россия входит в пятерку стран по передаче ВИЧ

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Министерство здравоохранения России опровергло информацию о том, что РФ входит в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Минздрав указал, что в России охват тестирования на ВИЧ составляет порядка 30%, и это один из самых высоких показателей в мире. Более того, свыше 84% российских пациентов по итогам 2021 года были охвачены антиретровирусной терапией.

«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве также добавили, что данные, которые использует автор первоначального материала, произвольно интерпретируют статистику из разных источников со сведениями о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы. Такая картина не является объективной и не позволяет оценить ситуацию с ВИЧ в России, уточнили в Минздраве.

В августе на Кипре нашли новый рекомбинантный штамм ВИЧ типа 1, который вызывает СПИД. Как утверждается, этот штамм ВИЧ продолжает распространяться.