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В Минздраве опровергли, что Россия входит в пятерку стран по передаче ВИЧ

Елизавета Потейчук
08:37 08.12.2022
В Минздраве подчеркнули, что публикация недостоверных данных о ВИЧ стала «очередной пропагандистской провокацией».
В Минздраве опровергли, что Россия входит в пятерку стран по передаче ВИЧ
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Министерство здравоохранения России опровергло информацию о том, что РФ входит в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Минздрав указал, что в России охват тестирования на ВИЧ составляет порядка 30%, и это один из самых высоких показателей в мире. Более того, свыше 84% российских пациентов по итогам 2021 года были охвачены антиретровирусной терапией.

«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве также добавили, что данные, которые использует автор первоначального материала, произвольно интерпретируют статистику из разных источников со сведениями о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы. Такая картина не является объективной и не позволяет оценить ситуацию с ВИЧ в России, уточнили в Минздраве.

В августе на Кипре нашли новый рекомбинантный штамм ВИЧ типа 1, который вызывает СПИД. Как утверждается, этот штамм ВИЧ продолжает распространяться.

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