«Не стал ждать и пополз в воду»: питерский полицейский рассказал, как спас девочку из полыньи

В Петербурге полицейский спас тонущую трехлетнюю девочку из Невы. Она каталась на тюбинге и съехала в полынью. Отец, который был поблизости, сам вытащить ребенка не сумел и вызвал помощь. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Доставать ребенка из воды бросился сержант Дмитрий Ходкевич.

«Прибыв на место увидели, что ребенок находится в воде, в ватрушке. Соответственно, начинает немного сползать в воду. Поэтому не стали дожидаться иных экстренных служб. Я взял ватрушку привязал трос и пополз по льду», - рассказал Ходкевич подробности случившегося.

В итоге все закончилось благополучно. Медицинская помощь девочке не потребовалась. В отношении ее отца составлен административный протокол.