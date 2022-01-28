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«Не стал ждать и пополз в воду»: питерский полицейский рассказал, как спас девочку из полыньи

Роман Захаров
08:34 28.01.2022
Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции Дмитрия Ходкевича, ребенку даже не потребовалась медицинская помощь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Петербурге полицейский спас тонущую трехлетнюю девочку из Невы. Она каталась на тюбинге и съехала в полынью. Отец, который был поблизости, сам вытащить ребенка не сумел и вызвал помощь. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Доставать ребенка из воды бросился сержант Дмитрий Ходкевич.

«Прибыв на место увидели, что ребенок находится в воде, в ватрушке. Соответственно, начинает немного сползать в воду. Поэтому не стали дожидаться иных экстренных служб. Я взял ватрушку привязал трос и пополз по льду», - рассказал Ходкевич подробности случившегося.

В итоге все закончилось благополучно. Медицинская помощь девочке не потребовалась. В отношении ее отца составлен административный протокол.

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