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Академик РАН опроверг миф о пользе красного вина

Анна Назайкина
07:56 02.01.2022
Он отметил, что белое вино обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.
Академик РАН опроверг миф о пользе красного вина
© Фото: Megan (Markham) Bucknall Pexels
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Польза бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы – это выдумки, если человек все же пьет вино, то выбирать лучше белое, так как оно быстрее выводится из организма. Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик РАН Лео Бокерия.

«Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино», - объяснил РИА Новости медик, отвечая на вопрос, приносит ли бокал красного вина пользу организму.

Кроме того, специалист отметил, что белое вино имеет хороший мочегонный эффект и покидает организм с больше скоростью.

«В качестве доказательства я привожу пример, когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина. Но он пьет только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», - сказал Бокерия.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, какой алкогольный напиток наименее вредный. По мнению специалиста, таким напитком является вино. Она отметила, что вино содержит мало калорий.

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