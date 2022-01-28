Миротворцы РФ провели контроль обстановки в Карабахе с помощью БПЛА

Военнослужащие российского миротворческого контингента выполнили задачи по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Контроль за обстановкой в Нагорном Карабахе проводится российскими миротворцами в круглосуточном режиме при благополучных погодных условиях с использованием БПЛА.

«Расчет беспилотных летательных аппаратов выполняет мероприятия по контролю обстановки в условиях горной местности в Нагорном Карабахе, в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Операторы "Орлан-10" ведут воздушное наблюдение 24 часа в сутки, семь дней в неделю. За прошедший период режима нарушения прекращения огня не зафиксировано», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Константин Егоров.

Российские миротворцы в режиме реального времени получают данные и изображения с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где проводится круглосуточный контроль обстановки всей территории Нагорного Карабаха в зоне ответственности. На пункте управления в режиме реального времени анализируются все перемещения личного состава, а также контролируют передвижение сопровождаемых автомобильных колонн.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко