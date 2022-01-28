Огонь по воздушным и морским целям: как прошли учения Черноморского флота
Серия военно-морских учений проходит в акватории морей, прилегающих к российской территории.
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Десятки кораблей Черноморского флота (ЧФ) в эти минуты проводят масштабные учения недалеко от Севастополя. Экипажи фрегата «Адмирал Эссен», сторожевика «Ладный» и ракетных катеров «Набережные Челны» и «Р-60» выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.
Также экипажи минно-тральных кораблей провели поиск мин, отработали метание гранат и передачу сигналов.
Сегодня корабли противоминной обороны продолжат разведку глубин. Она проводится везде, где оказывается ударная группа. Серия военно-морских учений под руководством главнокомандующего флотом Николая Евменова проходит в акватории морей, прилегающих к российской территории, а также в важных районах Мирового океана.
Материал подготовили: Виктория Косогляденко и Олег Давыденко.