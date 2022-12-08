Поразить огнем условного противника: кадры учений мотострелков ВС РФ на полигоне в Белоруссии

Сразу три мотострелковых роты показывают уровень боевой готовности. Каждая, по заданной легенде, работает как самостоятельное отдельное подразделение.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На полигоне в Белоруссии российские военнослужащие проходят проверку на слаженность. Своего рода, сдают экзамен, где основная дисциплина - боевая стрельба. Огонь ведут из всех видов штатного оружия.

Но первой тон условному бою задает техника. В тысяче метров от БМП оператор поднимает мишень, имитирующую низколетящий вертолет. Старший на поле командует: цель уничтожить.

Незаменимые в ближнем противостоянии с противником минометные расчеты ведут навесную стрельбу. Одновременно с ними в дело вступают пулеметчики, обрушивая на врага, до которого по замыслу учений 600 метров, свой действенный огонь.

«После одиночной личной подготовки, а она проходила по несколько часов каждый день, слаживания боевых двоек и троек, затем отделений, взводов, теперь ротные тактические учения, в ходе которых бойцы отрабатывают совместные действия по огневому поражению условного противника», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.