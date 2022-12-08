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Поразить огнем условного противника: кадры учений мотострелков ВС РФ на полигоне в Белоруссии

Елена Сивонен
05:49 08.12.2022
Сразу три мотострелковых роты показывают уровень боевой готовности. Каждая, по заданной легенде, работает как самостоятельное отдельное подразделение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне в Белоруссии российские военнослужащие проходят проверку на слаженность. Своего рода, сдают экзамен, где основная дисциплина - боевая стрельба. Огонь ведут из всех видов штатного оружия.

Но первой тон условному бою задает техника. В тысяче метров от БМП оператор поднимает мишень, имитирующую низколетящий вертолет. Старший на поле командует: цель уничтожить.

Незаменимые в ближнем противостоянии с противником минометные расчеты ведут навесную стрельбу. Одновременно с ними в дело вступают пулеметчики, обрушивая на врага, до которого по замыслу учений 600 метров, свой действенный огонь.

«После одиночной личной подготовки, а она проходила по несколько часов каждый день, слаживания боевых двоек и троек, затем отделений, взводов, теперь ротные тактические учения, в ходе которых бойцы отрабатывают совместные действия по огневому поражению условного противника», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

© ТРК "Звезда"

Уровень боевой готовности показывают сразу три мотострелковых роты. Каждая работает по заданной легенде как самостоятельное отдельное подразделение.  И здесь важны действия командиров - вести бой они должны тактически грамотно.

Командир роты со звучным позывным «Музыка» и личным составом, и своей работой доволен. Признает: не все прошло, как по маслу, огрехи были, но время на то, чтобы исправить ошибки и в итоге стать образцовой ротой, еще есть.

«Есть, к чему стремиться, есть, над чем работать еще. Вот, сегодняшние учения выявили некоторые недостатки, будем устранять, будем стремиться к лучшему», - сказал командир роты с позывным «Музыка».

Слаженность подразделений, как при ведении наступления, так и при действиях в обороне, командование оценивает на «хорошо». Но подводить черту под отработкой и оттачиванием навыков боевой стрельбы, считает, пока преждевременным. Занятия продолжатся также в ежедневном формате вплоть до батальонных тактических учений, гораздо более масштабных. 

© ТРК "Звезда"

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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