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Правительство одобрило проект закона о регистрации товарных знаков гражданами

Иван Линдеманн
04:20 28.01.2022
Ожидается, что документ поступит в парламент в ближайшее время, а рассмотрят его в весеннюю сессию.
Правительство одобрило проект закона о регистрации товарных знаков гражданами
© Фото: pixabay
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Правительство России одобрило законопроект, согласно которому граждане России, включая самозанятых, смогут регистрировать собственные товарные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Ожидается, что документ поступит в парламент в ближайшее время, а рассмотрят его в весеннюю сессию.

«Решение важно в первую очередь для самозанятых: появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. По сути, мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды», - приводят слова министра экономического развития Максима Решетникова «Известия».

В настоящее время Гражданский кодекс разрешает регистрировать товарные знаки только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, такое право имеют и некоторые иностранные граждане без статуса ИП.

Ожидается, что самозанятые россияне смогут начать регистрировать товарные знаки не ранее 2023 года.

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