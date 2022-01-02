Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом под Рязанью

Смертельная авария в Рязанской области, предварительно, произошла из-за того, что автобус наехал на опору железнодорожного моста. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, шесть человек погибли, 14 пострадали в ДТП с автобусом. Как уточнялось, авария произошла сегодня утром.

На месте трагедии в настоящий момент работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.