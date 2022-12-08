Дальность в десятки километров: кадры боевой работы С-300, «Бук-М2» и «Бук-М3» в зоне СВО
Комплекс С-300 эффективно работает по баллистическим и крылатым ракетам, пусковая установка «Бук» готовит ракеты для удара.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Расчет системы С-300 готов поразить воздушную цель. Пусковая работает в связке с комплексом «Бук-М3». Радиолокационная станция «Бук» «сканирует» небо, определяет координаты целей и передает их для радиозахвата и уничтожения.
Цель уничтожена в штатном режиме. Самоходная огневая установка комплекса «Бук-М3» и сама может уничтожить практически любую цель на дальности до 70 километров. Но здесь это, по сути, командный пункт еще для двух пусковых - С-300 и «Бук-М2».
«Пусковая установка "Бук" готовит ракеты для удара, но сам пуск будет осуществляться с ведущей машины», - рассказал корреспондент Павел Кольцов.
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