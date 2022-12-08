Армия Дальность в десятки километров: кадры боевой работы С-300, «Бук-М2» и «Бук-М3» в зоне СВО Павел Кольцов Комплекс С-300 эффективно работает по баллистическим и крылатым ракетам, пусковая установка «Бук» готовит ракеты для удара. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Расчет системы С-300 готов поразить воздушную цель. Пусковая работает в связке с комплексом «Бук-М3». Радиолокационная станция «Бук» «сканирует» небо, определяет координаты целей и передает их для радиозахвата и уничтожения. Цель уничтожена в штатном режиме. Самоходная огневая установка комплекса «Бук-М3» и сама может уничтожить практически любую цель на дальности до 70 километров. Но здесь это, по сути, командный пункт еще для двух пусковых - С-300 и «Бук-М2». «Пусковая установка "Бук" готовит ракеты для удара, но сам пуск будет осуществляться с ведущей машины», - рассказал корреспондент Павел Кольцов. © ТРК "Звезда" «Бук-М2» способен достать самолет, беспилотник или реактивный снаряд противника на дальности в полсотни километров. Возможности С-300 в несколько раз выше - по дальности, высоте и площади поражения. Комплекс эффективно работает по баллистическим и крылатым ракетам. В зависимости от цели принимается решение: пусковой какого комплекса она будет уничтожена. Также расчеты могут дежурить, сменяя друг друга. «Это очень удобно плюс добавляет эффективности и разнообразия. В случае массированного налета включаются все: помимо моей системы, включаются еще дополнительные батареи, расположенные в районе, и осуществляется полная защита прикрываемых территорий», - сказал командир расчета ЗРС С-300 Григорий. Эшелонированную противовоздушную оборону, в которой задействованы комплексы различной дальности, противник пытается преодолеть при помощи уловок. Одна из них - начинать обстрел дешевыми снарядами. Цель - отвлечь внимание, заставить расходовать боекомплект. А уже затем бить более точными и разрушительными боеприпасами западного производства. «Уловки есть, но мы давно это все разгадываем, давно по этому работаем. Нас обмануть не так-то просто. Цели свои знаем, сектора ответственности мы знаем. Будьте спокойны - мы работаем», - отметил заместитель командира зенитно-ракетной батареи Сергей. Сергей здесь с самого начала проведения специальной военной операции. За это время, он говорит, на счету только одной бригады, в которой он служит, более трехсот различных уничтоженных воздушных целей. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика