Армия Армия Армия

Дальность в десятки километров: кадры боевой работы С-300, «Бук-М2» и «Бук-М3» в зоне СВО

Павел Кольцов
05:00 08.12.2022
Комплекс С-300 эффективно работает по баллистическим и крылатым ракетам, пусковая установка «Бук» готовит ракеты для удара.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Расчет системы С-300 готов поразить воздушную цель. Пусковая работает в связке с комплексом «Бук-М3». Радиолокационная станция «Бук» «сканирует» небо, определяет координаты целей и передает их для радиозахвата и уничтожения.

Цель уничтожена в штатном режиме. Самоходная огневая установка комплекса «Бук-М3» и сама может уничтожить практически любую цель на дальности до 70 километров. Но здесь это, по сути, командный пункт еще для двух пусковых - С-300 и «Бук-М2».

«Пусковая установка "Бук" готовит ракеты для удара, но сам пуск будет осуществляться с ведущей машины», - рассказал корреспондент Павел Кольцов.

© ТРК "Звезда"

«Бук-М2» способен достать самолет, беспилотник или реактивный снаряд  противника на дальности в полсотни километров. Возможности С-300 в несколько раз выше - по дальности, высоте и  площади поражения. Комплекс эффективно работает по баллистическим и крылатым ракетам. В зависимости от цели принимается решение: пусковой какого комплекса она будет уничтожена. Также расчеты могут дежурить, сменяя друг друга.

«Это очень удобно плюс добавляет эффективности и разнообразия. В случае массированного налета включаются все: помимо моей системы, включаются еще дополнительные батареи, расположенные в районе, и осуществляется полная защита прикрываемых территорий», - сказал командир расчета ЗРС С-300 Григорий.

Эшелонированную противовоздушную оборону, в которой задействованы комплексы различной дальности, противник пытается преодолеть при помощи уловок. Одна из них - начинать обстрел дешевыми снарядами. Цель - отвлечь внимание, заставить расходовать боекомплект. А уже затем бить более точными и разрушительными  боеприпасами западного производства.

«Уловки есть, но мы давно это все разгадываем, давно по этому работаем. Нас обмануть не так-то просто. Цели свои знаем, сектора ответственности мы знаем. Будьте спокойны - мы работаем», - отметил заместитель командира зенитно-ракетной батареи Сергей.

Сергей здесь с самого начала проведения специальной военной операции. За это время, он говорит, на счету только одной бригады, в которой он служит, более трехсот различных уничтоженных воздушных целей.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Опасность неустойчивой погоды: как работают экипажи штурмовиков Су-25 в зоне СВО
00:00 Армия
Видео
В госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица
21:41 В стране и мире
Видео
«Штурм Рейхстага и кража канцлера»: что известно о предотвращении переворота в Германии
20:11 В стране и мире
Видео
Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории
18:21 В стране и мире
Видео
Путин: РФ не говорила о возможности применения ядерного оружия
Популярное
Видео
Путин назвал значимым результатом появление в РФ новых территорий
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.