Не давая противнику передохнуть: новые истории мужества российских военных в зоне спецоперации

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Старший лейтенант Дмитрий Трусов

Командир гаубичной артиллерийской батареи старший лейтенант Дмитрий Трусов со своим подразделением выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений во время освобождения одного из населенных пунктов.

Населенный пункт находился под контролем украинских националистических формирований, выстроивших эшелонированную оборону на подступах к поселку. Националисты вели непрерывный артиллерийский огонь по наступающим подразделениям российской пехоты и по позициям соседнего артиллерийского подразделения. Несколько военнослужащих артиллерийской батареи ВС РФ получили осколочные ранения из-за обстрела украинскими боевиками.

Вместе с подчиненными Дмитрий Трусов немедленно выдвинулся на позиции взаимодействующего подразделения. Они оказали первую медицинскую помощь раненым и организовали их эвакуацию в безопасное место.

Под массированным артиллерийским обстрелом Дмитрий Трусов самостоятельно вынес двух боевых товарищей из огневого воздействия противника. Затем он вернулся на свои позиции и продолжил поражать противника огнем батареи.

При ведении контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Трусова был уничтожен взвод вражеских орудий 2А65 «Мста-Б». Это помогло мотострелковым подразделениям продвинуться вперед, занять выгодные позиции и рубежи для развития дальнейшего наступления.