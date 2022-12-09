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Не давая противнику передохнуть: новые истории мужества российских военных в зоне спецоперации

00:00 09.12.2022
Российские военнослужащие демонстрируют отвагу и высокое самообладание, профессионально выполняют свой служебный долг и оперативно реагируют на изменяющуюся боевую обстановку, уничтожая вражеские позиции.
Не давая противнику передохнуть: новые истории мужества российских военных в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Старший лейтенант Дмитрий Трусов

Командир гаубичной артиллерийской батареи старший лейтенант Дмитрий Трусов со своим подразделением выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений во время освобождения одного из населенных пунктов.

Населенный пункт находился под контролем украинских националистических формирований, выстроивших эшелонированную оборону на подступах к поселку. Националисты вели непрерывный артиллерийский огонь по наступающим подразделениям российской пехоты и по позициям соседнего артиллерийского подразделения. Несколько военнослужащих артиллерийской батареи ВС РФ получили осколочные ранения из-за обстрела украинскими боевиками.

Вместе с подчиненными Дмитрий Трусов немедленно выдвинулся на позиции взаимодействующего подразделения. Они оказали первую медицинскую помощь раненым и организовали их эвакуацию в безопасное место.

Под массированным артиллерийским обстрелом Дмитрий Трусов самостоятельно вынес двух боевых товарищей из огневого воздействия противника. Затем он вернулся на свои позиции и продолжил поражать противника огнем батареи.

При ведении контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Трусова был уничтожен взвод вражеских орудий 2А65 «Мста-Б». Это помогло мотострелковым подразделениям продвинуться вперед, занять выгодные позиции и рубежи для развития дальнейшего наступления.

© Минобороны России

Старший сержант Антон Синегубов

Командир отделения старший сержант Антон Синегубов выполнял задачи по обнаружению диверсионно-разведывательных групп националистов в заданном районе. На подступах к подконтрольному противнику населенному пункту, сержант Синегубов обнаружил украинских боевиков численностью до взвода, закрепившихся на оборудованных позициях.

Оценив обстановку, он доложил командованию об обнаруженном противнике. Было принято решение атаковать националистов. Старший сержант Антон Синегубов в завязавшемся бою, скрытно перемещаясь на местности, огнем из штатного вооружения лично уничтожил БМП противника иностранного производства.

Лишив боевиков поддержки бронетехники, огнем из пулемета Антон продолжил наносить поражение украинским националистам, не давая им вести прицельную стрельбу. Благодаря профессиональным и смелым действиям старшего сержанта Антона Синегубова удалось обнаружить и уничтожить бронетехнику противника и более десяти боевиков, а также взять стратегически важный населенный пункт под контроль российских войск.

© Минобороны России

Лейтенант Андрей Крюков

Командир взвода лейтенант Андрей Крюков выполнял боевую задачу по обнаружению и дальнейшему уничтожению огневых позиций ракетно-артиллерийских средств противника, а также корректировал огонь российской артиллерии.

На одном из тактических направлений Андрей Крюков вел контрбатарейную борьбу с артиллерийскими расчетами националистов, поддерживая наступление российских мотострелковых подразделений.

Выдвинувшись на огневой рубеж, Андрей своевременно подготовил технические средства к ведению радиолокационной разведки. Он засек летящие в воздухе вражеские снаряды, вычислил их траекторию, класс огневых систем и координаты сразу нескольких позиций неприятеля, передав их нашим артиллеристам. Ответным огнем по целям украинских боевиков были уничтожены пункт управления, два буксируемых орудия американского производства и до двух десятков украинских националистов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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