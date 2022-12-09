Не давая противнику передохнуть: новые истории мужества российских военных в зоне спецоперации
Российские военнослужащие демонстрируют отвагу и высокое самообладание, профессионально выполняют свой служебный долг и оперативно реагируют на изменяющуюся боевую обстановку, уничтожая вражеские позиции.
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.