Дивизион «Панцирь-С» ВВО прибыл в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства

Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа. Задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства подразделения Вооруженных сил РФ продолжают передислокацию в республику.

После разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы. Затем военнослужащие выполнят комплекс мероприятий по инженерному оборудованию позиций, проведут техническое обслуживание техники и заступят на учебно-боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе - до 9 февраля - будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проводиться совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого военнослужащие отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Так, в ходе на учении выполнят мероприятия по усилению охраны границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.



Материал подготовили Анна Касаткина и Вадим Михеев.