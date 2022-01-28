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Названы лауреаты кинопремии «Золотой орел»

Анна Касаткина
22:40 28.01.2022
Лучшим фильмом признали историческую драму Михаила Локшина «Серебряные коньки».
Названы лауреаты кинопремии «Золотой орел»
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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В Москве вручили национальную кинопремию «Золотой орел». Лучшим фильмом признали историческую драму Михаила Локшина «Серебряные коньки».

Приз за лучшую режиссуру достался Глебу Панфилову за кинокартину «Иван Денисович» по повести Александра Солженицына.  

Лучшим актером признан Филипп Янковский за главную роль в фильме «Иван Денисович». Звания лучшей актрисы в этом году удостоилась Мария Аронова, сыгравшая в комедийной мелодраме «Пара из будущего».

Композитор Алексей Айги отмечен за лучшую музыку в основанной на реальных событиях спортивной драме «Белый снег».

Премия «Золотой орел» вручается ежегодно Академией кинематографических искусств и наук России.

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