Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Таджикистан и Киргизия договорились о полном прекращении огня на границе. Решение удалось принять по итогам переговоров представителей двух стран.

Помимо полного прекращения огня, стороны пообещали отвести дополнительные силы и средства, которые были стянуты к границе в ходе конфликта. Кроме того, открыто движение по дороге из Баткена в Исфану.

«… О полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации… О совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов», - приводит РИА Новости заявление представителя пограничной службы Киргизии.

Конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошел в четверг, 27 января. Известно, что пострадали 17 человек. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в провокации и нарушении режима тишины в пограничной зоне. Из зоны конфликта эвакуировали почти 1,5 тысячи местных жителей.