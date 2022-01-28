Прививка через нос: как проходят испытания новой формы вакцины от COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о большом числе заболевших коронавирусом в администрации президента. Согласно мировому опыту, избыточные ограничения из-за омикрона вводить не имеет смысла, при этом добавил он. Другое дело - вакцинация, которая позволяет создавать не только собственный, но и коллективный иммунитет. За неделю его уровень в России почти не изменился. В пяти регионах он превышает 80%. В столице начались клинические испытания назальной формы «‎Спутника V». Они продлятся около полугода. Президент Владимир Путин одним из первых испробовал ее на себе еще в ноябре.

«‎Слабый сладковатый привкус» - признается студентка биофака МГУ и будущий иммунолог Алина Давиденко. Она - в числе первых добровольцев на испытание назальной вакцины «‎Спутник V». Решилась не только ради здоровья, но и ради науки, рассказывает студентка.

«‎С одной стороны волнение, с другой - думаю вот, будет, что внукам рассказать. Скорее, концентрация на ответственности, как вылет в космос: вовремя вдохнуть, правильно!», - говорит она.

В институте Сеченова дан старт клинических испытаний новой формы уже известного, изученного и признанного во многих странах мира препарата. Специалистов радует расслабленность добровольцев: никаких шприцов и уколов.

«‎Обязательно должен быть воздух, чтобы избежать, что когда при выпускании воздуха будет уходить препарат. Подносим к ноздре шприц и одним нажатием делаем пшик, и он распыляется в нос», - объясняет методику назально прививки ведущий специалист по клиническим исследованиям центра изучения лекарственных средств Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Нина Залетина.

Что вводят добровольцу, не знает ни он, ни врач на протяжении следующих трех месяцев. Эта информация доступна ученым института Гамалеи. В холодильном ящике хранятся как настоящие вакцины, так и пустышки. Каждая упаковка пронумерована. Кому что достанется - выбирает искусственный разум.

Наблюдать за пациентами будут полгода. За это время ученые смогут отследить побочные явления, оценить общие ощущения человека, понаблюдать, как через органы дыхательных путей частички вакцины будут перемещаться по организму и выполнять свои главные функции. Первые оценки испытаний уже есть.

«‎По тем ощущениям, которые сейчас есть, хорошая переносимость у спрея, не видим побочных эффектов, как высокая температура, ломота, боль в мышцах, боль в месте инъекций, как это было в инъекционных формах “‎Спутник V”», - рассказывает главный специалист по клиническим исследованиям Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Дарья Кургузова.

Отечественная наука не стоит на месте и делает все возможное, чтобы защитить население. Особенно, когда число заболевших растет в арифметической прогрессии - еще в среду цифра держалась на 70 тысячах, сегодня почти 100 тысяч.

В столице усиливают контроль за соблюдением мер безопасности - в общественном транспорте почти каждого второго просят надеть маску. Люди расслабились.

Ряд московских ресторанов под угрозой закрытия на три месяца - во время проверок выяснилось, что не все сотрудники носят маски, не соблюдается дистанция и не измеряется температура у посетителей. В регионах вновь вводят ограничения: школы Бурятии и Тюменской области уходят на удаленный режим. Для несовершеннолетних закрыты все развлекательные площадки Петербурга - «‎омикрон» проникает в организмы детей, а их нужно защищать в первую очередь.

«‎Еще две недели назад это было две тысячи в неделю, сегодня - 28 тысяч в неделю. Увеличивается госпитализация. Страдают теперь дети больше грудного, раннего возраста, раньше составляли 10%, сегодня - 25%», - комментирует главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.

В регионах один за другим открываются пункты вакцинации для подростков от 12 до 17 лет. «‎Спутник М» - это проверенный «‎Спутник V», но разведенный в пять раз. Как и во взрослой вакцине, в нем нет живой и способной к размножению частицы вируса. Впереди еще много работы - правительство выделило центру имени Гамалеи более 300 миллионов рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет.