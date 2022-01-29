Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Полки войск ПВО Северного флота развернулись в позиционных районах под Мурманском

00:20 29.01.2022
Полки войск ПВО Северного флота отработали марши и провели развертывание на Кольском полуострове.
Полки войск ПВО Северного флота развернулись в позиционных районах под Мурманском
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В рамках учений с арктической экспедиционной группировкой подразделения радиотехнических и зенитно-ракетных частей Кольского соединения ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота отработали марши и развёртывание на территории Мурманской области. Учения проводятся под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

В ходе проведения маршей на штатной технике военнослужащие частей ПВО отразили нападения диверсионно-разведывательных групп противника, беспилотных летательных аппаратов и отработали мероприятия радиационной, химической и биологической защиты при движении по условно зараженному участку местности.

В позиционных районах и на военных полигонах воины ПВО выполнили развёртывание техники, обустройство пунктов управления и подготовку к боевому применению. А завершающим этапом манёвров войск ПВО стало учение по предотвращению воздушного нападения условного противника на стратегически важные объекты Северного флота.

Всего на этих учениях приняло участие до 1200 человек личного состава и около 140 единиц боевой и специальной техники береговых войск и частей Кольского соединения ПВО.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Юрий Хведчин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 В стране и мире
ЕС пригрозил России ответными мерами из-за запрета на въезд нескольким официальным лицам
20:53 В стране и мире
В МИД РФ объяснили, почему Москва запретила въезд некоторым представителям ЕС
18:59 В стране и мире
Зеленский заявил, что сообщения о «вторжении России» на Украину специально нагнетают
18:35 В стране и мире
Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе ПФР и ФСС
18:10 В стране и мире
Видео
В Петербурге выясняют, в каких еще медцентрах могли использовать отравляющее вещество
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.