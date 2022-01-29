Полки войск ПВО Северного флота развернулись в позиционных районах под Мурманском

В рамках учений с арктической экспедиционной группировкой подразделения радиотехнических и зенитно-ракетных частей Кольского соединения ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота отработали марши и развёртывание на территории Мурманской области. Учения проводятся под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

В ходе проведения маршей на штатной технике военнослужащие частей ПВО отразили нападения диверсионно-разведывательных групп противника, беспилотных летательных аппаратов и отработали мероприятия радиационной, химической и биологической защиты при движении по условно зараженному участку местности.

В позиционных районах и на военных полигонах воины ПВО выполнили развёртывание техники, обустройство пунктов управления и подготовку к боевому применению. А завершающим этапом манёвров войск ПВО стало учение по предотвращению воздушного нападения условного противника на стратегически важные объекты Северного флота.

Всего на этих учениях приняло участие до 1200 человек личного состава и около 140 единиц боевой и специальной техники береговых войск и частей Кольского соединения ПВО.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Юрий Хведчин.