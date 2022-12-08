Америка разочаровала осужденного в России за шпионаж Уилана

Американца Пола Уилана удивило, почему его не обменяли на Виктора Бута.

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Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан заявил о недостаточности усилий администрации президента США Джо Байдена по его освобождению из России. Своим мнением американец, отбывающий наказание в исправительной колонии на территории РФ, поделился в телефонном интервью с журналистом CNN.

«Я очень разочарован тем, что не было сделано больше для моего освобождения, тем более, что приближается четвертая годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось. Я не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь», - процитировало РИА Новости Уилана.

Кроме того, американец отметил, что был удивлен тем, что его не включили в список на обмен на Виктора Бута.

Напомним, что сегодня в аэропорту Абу-Даби завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием, на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.