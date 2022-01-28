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«Бессмертный полк России» объявил творческий конкурс в память о Василии Лановом

Анна Касаткина
17:57 28.01.2022
На конкурс россияне могут представить начитки любимых авторов и стихи собственного сочинения.
© Видео: Бессмертный полк России © Фото: Бессмертный полк России
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Творческий конкурс «Пробуждая сердца» проводится в России в память о народном артисте СССР и сопредседателе Центрального штаба «Бессмертного полка» Василии Лановом. Об этом сообщает пресс-служба патриотического движения.

«Уже год с нами нет Василия Ланового, сопредседателя Центрального штаба “Бессмертного полка России”, народного артиста СССР, Героя Труда РФ… Его памяти “Бессмертный полк России” посвятил творческий конкурс “Пробуждая сердца” - принять участие в нем можно до 13 марта», - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурс проводится по двум направлениям. В первом участникам предлагается художественно прочитать отрывки из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, а также стихи других авторов по теме Великой Отечественной войны. Кроме того, есть три номинации, где участники могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом.

«Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, с ним также связана отдельная номинация, в которую ожидаются авторские стихи», - добавили организаторы конкурса.

Жюри возглавила вдова Василия Ланового - народная артистка России Ирина Купченко. В новом ролике проекта она вспоминает одно из любимых стихотворений супруга - «Цветок» Александра Пушкина.

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