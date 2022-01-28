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«Триумф» на страже неба: дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

16:52 28.01.2022
Ранее расчеты прошли переподготовку и выполнили контрольные стрельбы на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В подмосковном Дмитрове заступил на боевое дежурство новый дивизион зенитно-ракетной системы С-400. Очередной комплект «Триумфов» серьезно усилит противовоздушную оборону неба столицы.

Ранее расчеты прошли переподготовку и выполнили контрольные стрельбы на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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