Армия «Триумф» на страже неба: дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье Ранее расчеты прошли переподготовку и выполнили контрольные стрельбы на полигоне Капустин Яр под Астраханью. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В подмосковном Дмитрове заступил на боевое дежурство новый дивизион зенитно-ракетной системы С-400. Очередной комплект «Триумфов» серьезно усилит противовоздушную оборону неба столицы. Ранее расчеты прошли переподготовку и выполнили контрольные стрельбы на полигоне Капустин Яр под Астраханью. С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика