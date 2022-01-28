В Ленобласти нашли тело утонувшей во время крещенских купаний женщины

В Ленинградской области обнаружили тело женщины, утонувшей в крещенской купели в поселке Выра. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

«Сегодня, 28 января, тело женщины обнаружено спасателями примерно в 150 метрах от Рождественского моста, что в километре от самой проруби», - рассказала старший помощник руководителя главка Мария Добрынина.

Инцидент произошел вечером 19 января на реке Оредеже. Во время крещенских купаний женщина прыгнула в необорудованную самодельную прорубь и не вынырнула обратно. Трагедия развернулась на глазах мужа, сына и друзей погибшей.

Прибывшие на место спасатели-водолазы не смогли обнаружить тело женщины. Масштабные поиски продолжались с 24 января и по сей день. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).