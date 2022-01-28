Морпехи остановили наступление «врага» артиллерийским огнем в Арктике

Морские пехотинцы остановили наступление условного противника артиллерийским огнем на учениях в Печенгском районе Мурманской области. Учения с арктической экспедиционной группировкой проводятся под руководством командующего Северным флотом Александра Моисеева.

Военнослужащие отстрелялись из 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика» и 120-мм самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона», а также реактивных систем залпового огня «Град» по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

«Гвоздика» – 122-мм самоходная гаубица. Представляет собой легкобронированную плавающую артиллерийскую установку с круговым обстрелом, размещенную на быстроходном гусеничном легкобронированном шасси. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники. 122-мм гаубица с баллистическими характеристиками размещена в полноповоротной бронированной башне. Ствол орудия имеет эжекционное устройство и двухкамерный дульный тормоз.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов