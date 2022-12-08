В стране и мире Матвиенко заявила, что экономика РФ прошла пик напряженности без шоковых потрясений Ирина Елагина Спикер Совета Федерации прокомментировала экономическую ситуацию в стране на фоне антироссийских санкций. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Российской экономике удалось пройти пик напряженности без особых потрясений. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала экономическую ситуацию в стране на фоне антироссийских санкций. «Пик напряжения нам удалось пройти без шоковых потрясений. На сегодняшний день сформирована целостная система антисанкционного управления, реализуемая правительственной комиссией под руководством Михаила Владимировича Мишустина», - заявила Матвиенко. Спикера верхней палаты российского парламента отметила, что залогом успеха стали решения президента, слаженная работа правительства и регионов и консолидация общества. «Те вызовы, с которыми сталкивается страна, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти. Новый темп и новый уровень ответственности – это те стандарты, которые останутся с нами навсегда. К работе органов власти, включая региональные парламенты, сегодня приковано огромное внимание общества. И люди должны почувствовать полную поддержку государства, знать, что они под надежной защитой, что их проблемами занимаются, что шаг за шагом, несмотря ни на что, мы движемся вперед»,- заключила Матвиенко. По мнению политика, сейчас «судьбоносное для нашего Отечества время», и органам власти и управления вернуться к прежним подходам в работе уже не получится. Экспертное мнение и аналитика