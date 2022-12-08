В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Матвиенко заявила, что экономика РФ прошла пик напряженности без шоковых потрясений

Ирина Елагина
15:44 08.12.2022
Спикер Совета Федерации прокомментировала экономическую ситуацию в стране на фоне антироссийских санкций.
Матвиенко заявила, что экономика РФ прошла пик напряженности без шоковых потрясений
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Российской экономике удалось пройти пик напряженности без особых потрясений. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала экономическую ситуацию в стране на фоне антироссийских санкций.

«Пик напряжения нам удалось пройти без шоковых потрясений. На сегодняшний день сформирована целостная система антисанкционного управления, реализуемая правительственной комиссией под руководством Михаила Владимировича Мишустина», - заявила Матвиенко.

Спикера верхней палаты российского парламента отметила, что залогом успеха стали решения президента, слаженная работа правительства и регионов и консолидация общества.

«Те вызовы, с которыми сталкивается страна, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти. Новый темп и новый уровень ответственности – это те стандарты, которые останутся с нами навсегда. К работе органов власти, включая региональные парламенты, сегодня приковано огромное внимание общества. И люди должны почувствовать полную поддержку государства, знать, что они под надежной защитой, что их проблемами занимаются, что шаг за шагом, несмотря ни на что, мы движемся вперед»,- заключила Матвиенко.

По мнению политика, сейчас «судьбоносное для нашего Отечества время», и органам власти и управления вернуться к прежним подходам в работе уже не получится.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:27 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что РФ ударила по украинской энергетической инфраструктуре, но в ответ на теракт на Крымском мосту
13:54 Армия
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении более 90 польских наемников в Харьковской области
13:39 В стране и мире
Видео
Путин: народ России всегда отвечал несокрушимым единством на попытки подорвать безопасность страны
12:43 В стране и мире
Песков: Зеленский знает, когда может закончиться конфликт на Украине, это может быть и завтра
12:29 В стране и мире
Захарова: США планируют подогревать конфликт на Украине минимум до конца 2025 года
Популярное
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.