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МВД РФ запретило наручники для фигурантов экономических дел, женщин и подростков

Ирина Елагина
15:12 08.12.2022
В МВД РФ изменили практику применения наручников «Ажур», которые правозащитники называют «кандалами».
МВД РФ запретило наручники для фигурантов экономических дел, женщин и подростков
© Фото: ТРК "Звезда"
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МВД России запретило по указанию президента России Владимира Путина применение «кандалов» - наручников «Ажур» - для фигурантов экономических дел, женщин и подростков. О нововведении сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Решение стало ответом на предложение члена СПЧ Евы Меркачевой, прозвучавшее накануне на встрече правозащитников с главой государства.

Волк заявила, что после заседания СПЧ в МВД изучили практику «применения в отдельных территориальных органах МВД России средства ограничения подвижности "Ажур"», и отметила, что «ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств», в том числе и «в зависимости от степени общественной опасности» фигурантов.

«В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», - подчеркнула Волк.

Напомним, что вчера Владимир Путин встречался с правозащитниками и на предложение Евы Меркачевой о запрете применения полицией «кандалов» в отношении детей, женщин и обвиняемых в совершении экономических преступлений и иных деяний, не связанных с угрозой применения насилия, глава государства заявил, что такая практика будет прекращена.

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