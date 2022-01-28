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В прошлом году в России установили 69 «военных» рекордов

14:23 28.01.2022
В Книгу рекордов Вооруженных сил попадают победители различных соревнований, а также те, кто внес значимый вклад в военную науку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шестьдесят девять новых рекордов установили российские военные в минувшем году. В основном в ходе занятий по боевой подготовке и на Армейских международных играх, а также при выполнении специальных задач.

Несколько достижений абсолютно уникальны. Например, десантирование парашютным способом полноценного полевого госпиталя. Экипажи российских истребителей успешно пересекли Северный полюс, а военные инженеры в Арктике на острове Земля Александры оборудовали ледовый аэродром выше 80-го градуса северной широты. Все эти выдающиеся достижения вошли в Книгу рекордов Вооруженных сил.

В Книге рекордов Вооруженных сил собраны наиболее выдающиеся и значимые достижения военнослужащих и подразделений Российской армии. В нее попадают победители различных соревнований, а также те, кто внес значимый вклад в военную науку.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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