В прошлом году в России установили 69 «военных» рекордов

Шестьдесят девять новых рекордов установили российские военные в минувшем году. В основном в ходе занятий по боевой подготовке и на Армейских международных играх, а также при выполнении специальных задач.

Несколько достижений абсолютно уникальны. Например, десантирование парашютным способом полноценного полевого госпиталя. Экипажи российских истребителей успешно пересекли Северный полюс, а военные инженеры в Арктике на острове Земля Александры оборудовали ледовый аэродром выше 80-го градуса северной широты. Все эти выдающиеся достижения вошли в Книгу рекордов Вооруженных сил.

В Книге рекордов Вооруженных сил собраны наиболее выдающиеся и значимые достижения военнослужащих и подразделений Российской армии. В нее попадают победители различных соревнований, а также те, кто внес значимый вклад в военную науку.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов