В Кремле оценили масштабы заболеваемости коронавирусом в России

Число заболевших коронавирусом в России больше, чем сообщает официальная статистика, поскольку многие люди не тестируются на инфекцию. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что эта цифра больше, и, возможно, существенно больше, это очевидно. Потому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше», - объяснил представитель Кремля свою позицию.

Песков при этом добавил, что оперативный штаб сейчас ориентируется на количество занятых койко-мест и на остающийся их резерв, и лишь во вторую очередь - на количество заболевших и выздоровевших за сутки.

В последнее время, с приходом в Россию омикрон-штамма, в нашей стране наблюдается резкий подъем числа заболевших коронавирусной инфекцией. Например, за минувшие сутки в РФ COVID-19 был выявлен у 98 040 человек.