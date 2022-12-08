Рябков: США приостановили диалог по стратегической стабильности без объяснения причин

Сергей Рябков предупредил, что переговорная линия по стратегической стабильности может меняться, так как в ней могут появляться «какие-то дополнительные позиционные довески».

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Диалог по стратегической стабильности с Россией был приостановлен по инициативе Соединенных Штатов. Вместе с тем не последовало внятного объяснения причин. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Что касается более широкого диалога по стратегической стабильности, он приостановлен американцами без внятного объяснения причин», - рассказал он в беседе с «Известиями».

Рябков предупредил, что переговорная линия может меняться, так как «могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции». Дипломат отметил, что диалог с Вашингтоном и раньше шел непросто.

«Если и когда американцы дозреют до возобновления, мы будем готовы», - добавил замминистра иностранных дел РФ.

Ранее высокопоставленный дипломат заявил, что Россия никогда не пыталась оборвать связи с США, но это сделали Штаты. Он сообщил, что официальная Москва приняла решение отложить встречу в