В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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На Донецком направлении сорваны попытки контратак противника в направлении Спорного и Берестового, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 8 декабря.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) понесли потери в живой силе и военной технике. Уничтожено более 50 боевиков, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении попытки неприятеля атаковать позиции Вооруженных сил РФ в направлении Никольского не увенчались успехом. Подразделения ВФУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника в личном составе превысили 30 человек.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что российские военные продолжают наступать на Краснолиманском направлении. За сутки неприятель потерял на данном направлении более 60 своих бойцов. На Купянском направлении уничтожено более 70 украинских боевиков.

Также Конашенков отчитался об уничтожении иностранных РСЗО HIMARS, MLRS и MARS-II. Кроме того, в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении более 90 польских наемников в Харьковской области.

Ранее Минобороны опубликовало кадры тренировки резервистов в Приморье, на которых военнослужащие стреляют из ПТРК «Фагот», гранатометов РПГ-7, автоматов Калашникова.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов