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РСЗО «Град» выжгли позиции «врага» в Подмосковье

13:30 28.01.2022
Артиллеристы работали по целям, координаты которых в режиме онлайн передавались на батарею с беспилотников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Москвой артиллеристы реактивными системами залпового огня «Град» выжгли позиции условного противника. Тренировки в гвардейской танковой армии Западного округа проводились в ходе плановой проверки боевой готовности.

Стрельбы прошли на полигоне Головеньки. Артиллеристы работали по целям, координаты которых в режиме онлайн передавались на батарею с беспилотников. Это позволило оперативно корректировать огонь и добиться высокой точности поражения.

В паре с «Градами» работали расчеты 120-миллиметровых минометов. Всего к практической тренировке привлекли более 700 военнослужащих и 50 единиц техники.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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