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Засечь и перехватить: курсанты Академии ВКО разработали новое устройство обнаружения БПЛА

Андрей Аркадьев
Олег Лавров
13:17 08.12.2022
В Военной академии воздушно-космической обороны изучают, как противостоять беспилотникам на поле боя, обезвреживать и перехватывать их. С последними разработками познакомился корреспондент Олег Лавров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ящик, обтянутый драпировкой, напоминающий аудиоколонку, - это не что иное, как акустическое средство обнаружения беспилотников. И это не готовое изделие, поставляемое в армию и используемое в боевых действиях, а разработка курсантов тверской Военной академии воздушно-космической обороны.

Подобный принцип обнаружения применяли в Великую Отечественную. Тогда шум двигателей приближающихся самолетов авиации фиксировали при помощи громоздких устройств - звукоулавливателей, у которых непрерывно дежурили люди. Четверокурсник факультета радиоэлектронных средств и систем Даниил Георгиевский посчитал эту технологию несправедливо забытой.

«В основном все занимаются оптикой и радиолокацией. А про акустику никто не помнит. Она имеет место быть и вполне эффективна в ряде случаев», - рассказал курсант факультета радиоэлектронных средств Академии ВКО Даниил Георгиевский.

Существует множество устройств, способных не только засечь, но и перехватить управление дрона. Цена на такие достигает нескольких миллионов рублей. Даниил собрал свое едва ли не на коленке, и оно справляется с задачей. Внутри программируемые микроконтроллеры и микрофоны. Управляется это все программой, написанной курсантами.

Угол действия устройства - 60 градусов. Максимальное расстояние, на котором улавливается шум моторов, - 400 метров. Прибор способен не только обнаружить беспилотник, но и отобразить траекторию его полета.

«В ходе модернизации я планирую не только уменьшить масштаб, но и увеличить радиус действия средства акустического обнаружения. И будет распространятся не только на микро и мини летательные аппараты, но и на БПЛА самолетного типа, например, Bayraktar», - отметил Георгиевский.

Спецоперация показала, в каких беспилотниках нуждается армия. Так, например, «Орлан-10», создававшийся исключительно как разведчик, получил ударные функции. Функционал гражданских дронов теперь ограничивается только фантазией современных Кулибиных и мастерством операторов. Курсанты на полигоне учатся вести разведку, рекогносцировку, корректировать огонь артиллерии. Работают и над тем, чтобы внедрить в машины искусственный интеллект.

В академии ежегодно выпускаются до полутысячи офицеров для зенитных ракетных и радиотехнических войск, частей и подразделений ракетно-космической обороны, разведки и радиоэлектронной борьбы.

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