Война против истории: древнехристианские храмы оказались под угрозой разрушения из-за боевиков в Сирии

Высоко в горах на севере Сирии на огромной территории располагаются свыше сорока древнехристианских храмов. Изначально греческие храмы позднее, в византийский период, были перестроены в православные монастыри.

«У меня приказ. Помимо уничтожения боевиков, охранять все святыни в недавно освобожденных районах Идлиба. А их здесь очень много», - рассказал «Звезде» генерал сирийской армии.

Огневые точки пусть и бережно к истории, но оборудованы практически на всех подступах к монастырю в горах - и в крохотных часовнях, и между погребениями монахов. Но других вариантов просто нет, поскольку позиции боевиков из Идлиба всего в 800-1 000 метрах от монастыря Святого Марона в Калюте. Здесь все подготовлено к круговой обороне.

«До войны это был огромных размеров археологический парк. Потребовалось бы несколько дней, чтобы объехать всю территорию. Археологам здесь работы на десятилетия вперед. Не все объекты даже внесены в документацию ЮНЕСКО. Когда попадаешь сюда, понимаешь, почему Сирию называют колыбелью христианства. Я здесь не только для того, чтобы воевать с боевиками, но и чтобы сохранить историю моей родины», - признался генерал.

Построенные в конце IV - начале V века церкви и монастыри пережили и землетрясения, и многочисленные нашествия различных завоевателей. Многие из них стоят так, как будто их возвели только вчера. И потому так важно сохранить эти христианские святыни.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров