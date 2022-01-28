СМИ сообщили, что международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в иракских органах безопасности.

По словам собеседника информагентства, в результате атаки был поврежден один самолет.

Обстрел произошел в 4.30 по местному времени (совпадает с мск). Не менее шести ракет были перехвачены системой ПВО.

О погибших и раненых в результате данного происшествия к настоящему моменту информации не поступало.