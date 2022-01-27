Подразделения ПВО отработали отражение авианалета условного противника на учениях в ЦВО
Для отражения условной атаки военнослужащие ЦВО задействовали расчеты ракетных систем С-400.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Подразделения противовоздушной обороны провели тренировку в Свердловской области. Задача участников учений - отразить авианалет условного противника.
Для этого задействованы полторы сотни единиц военной техники и 400 военнослужащих. Чтобы исполнить роль неприятеля, в воздух поднимаются истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР.
Ответ на угрозу с воздуха готовят расчеты ракетных систем С-400 Центрального военного округа (ЦВО). Позади многокилометровый марш-бросок в район маневров. Развернувшись на местности, специалисты начинают мониторить воздушную обстановку и готовиться к электронным пускам. Как только цель обнаружена, ее классифицируют, сопровождают и ликвидируют.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов