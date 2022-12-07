В США констатировали снижение уровня поддержки Украины

Почти 30% опрошенных американцев убеждены, что Вашингтону следует полностью отказаться от поддержки Киева.

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В Соединенных Штатах Америки сократился уровень поддержки Украины. Об этом свидетельствуют данные отчета исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.

«Почти половина американцев (47%, против 38% в июле) считает, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее», - следует из результатов опроса.

Так, 29% респондентов убеждены, что Вашингтону следует полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Киева. Кроме того, 27% опрошенных считают, что США должны отправить войска для вмешательства в конфликт. При этом с начала июля число американцев, которые сочли необходимым помогать Украине «столько, сколько потребуется», снизилось с 58% до 48%.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва созывает Совет Безопасности ООН в связи с поставками западного оружия Киеву.