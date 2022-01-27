На Украине прокомментировали ответ США на предложения РФ по безопасности

На Украине оценили американский ответ на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Свое мнение высказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, позиция Штатов была согласована с учетом позиции Украины и других стран Европы. Он заявил, что ответ был продуман, всеобъемлющ, а также основан на фактах и аргументах.

«Ответ США был верной стратегией», — цитирует РИА Новости заявление Подоляка в эфире канала CNN.

Ранее стало известно, что Джо Байден принимал активное личное участие в составлении письменного ответа Соединенных Штатов на предложения Москвы по безопасности. Как рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, президент благословил окончательный вариант документа, который 26 января был передан российской стороне.