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«Любую работу делать аккуратно»: морпехи «Струна» и «Рокот» о службе с зоне спецоперации

Марина Крижановская
04:39 07.12.2022
Один из морских пехотинцев подчеркнул важность сохранения жизни своих подчиненных любой ценой, поскольку за каждого солдата ему придется дать ответ перед матерью погибшего сына.
«Любую работу делать аккуратно»: морпехи «Струна» и «Рокот» о службе с зоне спецоперации
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Легендарные морпехи с позывными «Струна» и «Рокот» рассказали об особенностях работы в зоне проведения спецоперации. В частности, они поделились подробностями освобождения от украинских неонацистов города Мариуполь и их тактике ведения боя.

«Струна» рассказал, что впервые столкнулся с противником в бою, попав в кружение. Он и другие военнослужащие, выполняя боевую задачу, закрепились в доме. В этот момент они не осознавали, что оказались в окружении. Также в интервью RT боец с позывным «Рокот» сообщил о поведении противника во время боев в Мариуполе.

«У них тактика была: они сначала запускали, а мы-то думали, что их там нет. По нам не стреляют - значит, по нам не воздействуют. Мы заходили, они нас запускали, а потом со всех сторон, как с буквы "П" начинали расстреливать. Потом уже мы эту тактику поняли», - поделился он.

Говоря о важности беспилотных летательных средств для российской армии, «Струна» отметил, что это «очень удобная и хорошая вещь».

«В городском бою удобно использовать именно маленькие: залетать между домов намного проще, высота большая не нужна. Много жизней спасти могут. В любом, случае вещь очень необходимая, как минимум, для ведения разведки», - сказал он.

Продолжая рассказывать о тактике украинских неонацистов, «Струна» привел пример с раненым бойцом. так, ранив одного человека, боевики ожидают, что кто-то за раненым пойдет и тогда они начнут отстреливать дальше. Военной технике также было опасно выдвигаться к раненому. Тогда российские военнослужащие ожидают, пока раненый боец «потихонечку, помаленечку эту трассу переползает, один кувырок - все, он в безопасности».

Говоря о том, какие уроки Армия России могла бы вынести из освобождения Мариуполя, «Струна» призвал любую работу делать аккуратно. «Рокот» добавил, что необходимо любой ценой сохранить жизнь подчиненных.

«Мой личный вывод: я должен сохранить жизни подчиненных любой ценой. Потому что за каждого погибшего солдата я буду отвечать перед его матерью, смотреть ей в глаза, и говорить, как погиб ее сын», - пояснил он.

«Струна» добавил, что хочет, чтобы этот позывной и образ красного рюкзака, «вот этого командира морской пехоты» обозначал бы всех командиров морской пехоты, который ведет подразделение вперед своим личным примером.

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