Передавая полученный опыт: кадры боевой подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне СВО
Танкисты осваивают поражение противника 125-миллиметровыми снарядами на расстоянии порядка четырех километров, выполняют стрельбу из укрытия по баллистической траектории из спаренного и зенитного пулеметов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Мобилизованные танкисты в составе танковых экипажей Центрального военного округа (ЦВО) проходят подготовку в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки танкистов.
Экипажи танков Т-72 завершают освоение техники и совершенствование навыков огневой подготовки. Полученный боевой опыт применяется инструкторским составом в обучении мобилизованных военнослужащих.
Помимо стандартных способов ведения огня из танкового вооружения, мобилизованные осваивают поражение противника 125-миллиметровыми снарядами на большом расстоянии - около четырех километров. Они выполняют стрельбу из укрытия по баллистической траектории из спаренного и зенитного пулеметов.
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