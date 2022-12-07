Передавая полученный опыт: кадры боевой подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне СВО

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Мишени для пулемета, имитирующие бронетехнику, а также гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до двух километров.

«Все объяснили, все четко. Научили. Уже ездим, стреляем. Сейчас изучаем координаты. Чтобы стрелять вслепую, по координатам. Поначалу было сложно, когда увидели танк. А сейчас ничего - научились. Ничего сложного», - рассказал мобилизованный танкист Раис.

После завершения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.