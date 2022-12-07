Армия Армия Армия

Передавая полученный опыт: кадры боевой подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне СВО

05:00 07.12.2022
Танкисты осваивают поражение противника 125-миллиметровыми снарядами на расстоянии порядка четырех километров, выполняют стрельбу из укрытия по баллистической траектории из спаренного и зенитного пулеметов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Мобилизованные танкисты в составе танковых экипажей Центрального военного округа (ЦВО) проходят подготовку в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки танкистов.

Экипажи танков Т-72 завершают освоение техники и совершенствование навыков огневой подготовки. Полученный боевой опыт применяется инструкторским составом в обучении мобилизованных военнослужащих.

Помимо стандартных способов ведения огня из танкового вооружения, мобилизованные осваивают поражение противника 125-миллиметровыми снарядами на большом расстоянии - около четырех километров. Они выполняют стрельбу из укрытия по баллистической траектории из спаренного и зенитного пулеметов.

© Минобороны России

Мишени для пулемета, имитирующие бронетехнику, а также гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до двух километров.

«Все объяснили, все четко. Научили. Уже ездим, стреляем. Сейчас изучаем координаты. Чтобы стрелять вслепую, по координатам. Поначалу было сложно, когда увидели танк. А сейчас ничего - научились. Ничего сложного», - рассказал мобилизованный танкист Раис.

После завершения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Поражать цель за 5 секунд: кадры тренировок российских десантников в тылу СВО
01:15 Армия
Видео
«Били прикладом»: российский военнослужащий рассказал, как попал в плен к националистам
22:41 В стране и мире
Глава МО Польши заявил, что Германия не сможет передать Украине системы ПВО Patriot
20:48 Спорт
Сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию на ЧМ-22
20:03 В стране и мире
Небензя покинул зал СБ ООН, не желая «выслушивать» главу украинской дипмиссии
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.