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Ковидное цунами: как Россия справляется с новой волной заболеваемости

Анна Касаткина
22:57 27.01.2022
Новый штамм «омикрон» за прошлую неделю охватил 72 региона России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Омикрон захватил уже 74 российских региона. Поликлиникам выделены дополнительные семь миллиардов рублей из бюджета страны. Самая сложная ситуация наблюдается в Москве.

В столице пациенты с легкой формой инфекции могут получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Это касается взрослых. Дети имеют более слабую защиту перед новым штаммом.

Свой седьмой день рождения Тихон встречает в больничной палате - он впервые улыбнулся за неделю болезни. Но после торта со свечами его снова ждут таблетки и капельницы. Так выглядит борьба со штаммом «омикрон», который прицельно бьет по детскому здоровью.

«Начинается рвота, потом еще и понос, потом хотя бы один раз поднимается высокая температура, выше 38», - рассказывает мама Ольга Вайнбергер.

За эту неделю «омикрон» набрал силу цунами и мощной волной несется по всей России, обгоняя «дельту». Он захватил уже 72 региона и дети заболевают чаще - только за последние два дня госпитализаций школьников стало больше на 36 процентов.

«У маленьких детей больше склонность к развитию бронхиолита. Это самые мелкие бронхи, которые практически подходят к авиолерам, то есть к тканям легких. И эти явления  бронхиолита у детей маленького возраста нередко приводят к признакам удушья», - объясняет заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пустые классы в Новосибирске. Младших учеников отправили на каникулы, средние и старшие классы - на удаленку. В школах сейчас самый большой риск распространения вируса. Каждый шестой заболевший ковидом - ребенок.

В Челябинске организовали пункт вакцинации для учеников прямо в школе. Для начала - осмотр у педиатра. Виктория учится в седьмом классе, на прививку пришла с мамой - до 15 лет детей вакцинируют только с письменного согласия родителей.

«Видно, что дети начинают болеть, мы хотим уберечь нашего ребенка», - говорит мама Виктории Юлия Архимова.

Прививают подростков от 12 до 17 лет отечественной вакциной «Спутник М». Это тот же взрослый «Спутник», только в уменьшенной дозе. Первые партии с ценным грузом сейчас принимают сразу в нескольких регионах.

Вирус ускоряется и среди взрослых. «Омикрон» умеет уклоняться от иммунной защиты, 46 мутаций позволяют ему не реагировать на антитела. Раиса Субботина теперь дышит только благодаря кислороду, впервые за две недели она снимет маску, но каждый вздох дается через силу.

«Теперь привьюсь обязательно», - уверяет она.

В целом госпитализаций стало меньше, но сейчас по всей стране собирают волонтеров-медиков для работы в поликлиниках: удар на себя принимает амбулаторное звено. Премьер Михаил Мишустин создал оперативную рабочую группу по омикрон-штамму.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. На поддержку региональных поликлиник дополнительно направим свыше 7 миллиардов 300 миллионов рублей. За счет такого финансирования первичная помощь будет оказываться бесплатно по полису ОМС», - говорит Мишустин.

Заболеваемость резко рванула вверх. В Якутске - две тысячи зараженных. Чтобы разгрузить поликлиники, в амбулаторий превратили самый большой спорткомплекс города. Здесь же принимают и пациентов с подтвержденным ковидом (для них - отдельная зона) и берут мазок.

«Хорошо, что открыли. Врача на дом не дождешься. Я уже третий день не могу дождаться. Анализ три дня назад сдала - не могу дождаться. Пришлось самой идти. Хорошо, что сделали. Молодцы», - делится горожанка Светлана Павлова.

А жители Москвы с симптомами ОРВИ теперь могут получить аудиоконсультацию и открыть больничный дистанционно. Это особенность «омикрон»-волны - резкий подъем и быстрый спад. По прогнозам, Россия может пройти пик заболеваемости уже в конце февраля. Пережить этот трудный месяц поможет, конечно, вакцина и самоотверженность врачей.

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